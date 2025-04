Berrettini buongustaio | una sola non gli bastava più

Berrettini, quando ci vuole ci vuole: così il tennista romano ha confessato in un’intervista di non poter resistere a certe tentazioni.Si fa presto a pensare che i tennisti conducano una vita invidiabile e che sia facile, per loro, girare il mondo per 11 mesi all’anno. Solo chi ci è passato può capire quanto sia difficile e quanti sacrifici e rinunce si debbano fare per inseguire il sogno di essere i migliori al mondo. Ne sa qualcosa Matteo Berrettini, che ne ha parlato, proprio qualche giorno fa, con la Gazzetta dello sport.Berrettini buongustaio: una sola non gli bastava più (AnsaFoto) – Ilveggente.itAl celebre quotidiano di colore rosa ha raccontato di tutto un po’, fornendo molti dettagli poco noti a proposito della quotidianità di un tennista di fama mondiale. Ha spiegato quale sia la sua strategia anti jet-lag, tanto per cominciare, senza nascondere quanto complicato sia, per lui, allenarsi con il fuso orario, quando per il suo corpo, magari, sono ancora le 3 del mattino. Ilveggente.it - Berrettini buongustaio: una sola non gli bastava più Leggi su Ilveggente.it Matteo, quando ci vuole ci vuole: così il tennista romano ha confessato in un’intervista di non poter resistere a certe tentazioni.Si fa presto a pensare che i tennisti conducano una vita invidiabile e che sia facile, per loro, girare il mondo per 11 mesi all’anno. Solo chi ci è passato può capire quanto sia difficile e quanti sacrifici e rinunce si debbano fare per inseguire il sogno di essere i migliori al mondo. Ne sa qualcosa Matteo, che ne ha parlato, proprio qualche giorno fa, con la Gazzetta dello sport.: unanon glipiù (AnsaFoto) – Ilveggente.itAl celebre quotidiano di colore rosa ha raccontato di tutto un po’, fornendo molti dettagli poco noti a proposito della quotidianità di un tennista di fama mondiale. Ha spiegato quale sia la sua strategia anti jet-lag, tanto per cominciare, senza nascondere quanto complicato sia, per lui, allenarsi con il fuso orario, quando per il suo corpo, magari, sono ancora le 3 del mattino.

Ne parlano su altre fonti

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo, sarà derby con Berrettini - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. A sfidare Matteo Berrettini, ieri protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo Musetti: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, per 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e 20 minuti di gioco. 🔗unlimitednews.it

Puppo: “Berrettini in forma come negli anni d’oro. Non so se superino Sinner prima del 2026” - La bella vittoria in rimonta di Matteo Berrettini sul numero 2 al mondo Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo ha rappresentato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “Quando abbiamo visto il sorteggio, c’era l’idea che potesse accadere. 🔗oasport.it

Berrettini sotterrato dai suoi errori, ma questo Musetti è solido e attento: da Montecarlo parte l’assalto alla Top 10 - Uno solido e concentrato, l’altro sotterrato dagli errori gratuiti e da un problema alla pianta del piede. È di Lorenzo Musetti il derby azzurro andato di scena negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il carrarino torna così ai quarti sulla terra rossa monegasca due anni dopo, superando in due set Matteo Berrettini con il punteggio di 6-3 6-3. Musetti prosegue la sua scalata nel ranking, piazzandosi al numero 14 del mondo, a pochi punti da Arthur Fils. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Berrettini buongustaio: una sola non gli bastava più. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Matteo Berrettini: "Allenamento un po' diverso dopo gli infortuni e in vacanza amo essere attivo" - Intervista a Matteo Berrettini che racconta come è cambiato il suo allenamento dopo gli infortuni, come gestisce il jet-lag, la sua dieta e cosa fa in vacanza. 🔗gazzetta.it

Berrettini e la confessione dopo il derby perso con Musetti: "Era da tanto che..." - MONTECARLO (Principato di Monaco) - Matteo Berrettini non cerca scuse, nonostante un malanno fisico, per la netta sconfitta contro Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Mon ... 🔗msn.com

Berrettini e Musetti a Montecarlo per dimostrare che non esiste solo Sinner - Sulla terra rossa monegasca cerca riscatto, mentre il collega Berrettini conferme. Entrambi con lo stesso obiettivo. Dimostrare a tutti che in Italia non c’è solo Sinner. 🔗msn.com