Cos' è l' aglio orsino | dove si trova come si usa perchè fa bene

aglio orsino, variante selvatica dell'aglio comune, è una pianta spontanea molto usata in cucina e ricchissima di proprietà benefiche. E' la versione selvatica dell’aglio comune. Il suo nome curioso, deriva dal fatto che gli orsi, appena si risvegliano dal letargo, ne consumano in gran. Trevisotoday.it - Cos'è l'aglio orsino: dove si trova, come si usa, perchè fa bene Leggi su Trevisotoday.it L', variante selvatica dell'comune, è una pianta spontanea molto usata in cucina e ricchissima di proprietàfiche. E' la versione selvatica dell’comune. Il suo nome curioso, deriva dal fatto che gli orsi, appena si risvegliano dal letargo, ne consumano in gran.

