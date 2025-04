Guardiola etichetta Kovacic straordinaria dopo che City ha raggiunto la terza finale di FA Cup successiva

Guardiola ha lodato Mateo Kovacic come "straordinario" dopo che il Manchester City ha raggiunto la finale della Coppa d'Inghilterra con una vittoria per 2-0 sulla foresta di Nottingham.City è progredita alla terza finale successiva della Coppa d'Inghilterra grazie ai gol di Rico Lewis e Josko Gvardiol, il primo posto da Kovacic al secondo minuto.Il croato era alla ribalta a Wembley, dove Forest ha colpito la falegnameria tre volte nella seconda metà mentre cercavano un percorso di ritorno al concorso.Nonostante la sventura di Forest, la città è stata meritata vincitrici mentre hanno mantenuto in vita la loro smerigliatura da una stagione deludente.E Guardiola ha fatto un punto di elogi per l'ex centrocampista del Real Madrid e Chelsea Kovacic dopo aver prenotato un incontro con Crystal Palace il 17 maggio.

