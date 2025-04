Unitas Sciacca la stagione si chiude con una sconfitta esterna | la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1

Unitas Sciacca si è chiuso con una sconfitta: la formazione allenata da Galfano ha perso questo pomeriggio 3-1 sul campo della Polisportiva Lascari Cefalù. Un match comunque gradevole, dai ritmi buoni nonostante il primo caldo e l'atmosfera da "ultimo giorno di. Agrigentonotizie.it - Unitas Sciacca, la stagione si chiude con una sconfitta esterna: la Polisportiva Lascari Cefalù vince 3-1 Leggi su Agrigentonotizie.it Il campionato di Eccellenza dell'si è chiuso con una: la formazione allenata da Galfano ha perso questo pomeriggio 3-1 sul campo della. Un match comunque gradevole, dai ritmi buoni nonostante il primo caldo e l'atmosfera da "ultimo giorno di.

