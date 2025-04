Il 68 Rally Coppa Valtellina è di Alessandro Re

Alessandro Re e Marco Vozzo, su Škoda Fabia RS Rally2 Evo gestita da HK e gommata Michelin, sono i vincitori del 68° Rally Coppa Valtellina, la corsa organizzata dall'Automobile Club Sondrio valida quale primo round del Trofeo Italiano Rally 2025 Girone B e terzo appuntamento della Coppa Rally di. Sondriotoday.it - Il 68° Rally Coppa Valtellina è di Alessandro Re Leggi su Sondriotoday.it Re e Marco Vozzo, su Škoda Fabia RS2 Evo gestita da HK e gommata Michelin, sono i vincitori del 68°, la corsa organizzata dall'Automobile Club Sondrio valida quale primo round del Trofeo Italiano2025 Girone B e terzo appuntamento delladi.

Il 68° Rally Coppa Valtellina si farà: cambia il programma per i funerali del Papa - L'Automobile Club Sondrio conferma lo svolgimento del 68° Rally Coppa Valtellina, primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally – girone B e valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1.5. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle...

