Corsi di sostegno Indire per la specializzazione di 80 mila docenti Anief | ‘Abbattere i costi di iscrizione’

È imminente la pubblicazione del decreto interministeriale che avvierà i nuovi corsi di sostegno Indire. Il provvedimento, previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 712024, ha ricevuto il via libera dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. I Corsi, organizzati in modalità telematica, saranno accessibili ai docenti con almeno tre anni di servizio.

Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE - Con l'arrivo della primavera 2025, il Ministero dell'Istruzione è pronto a pubblicare il decreto per il decimo ciclo del TFA Sostegno. Quest'anno, accanto al tradizionale percorso universitario per ottenere la specializzazione sul sostegno, sarà attivato un nuovo canale formativo: i corsi INDIRE. Rivolti a docenti con esperienza e a chi possiede un titolo estero non […]

Percorsi abilitanti e Corsi Indire, opportunità di abilitazione su materia e specializzazione sostegno. Ma i dubbi sono ancora tanti. RISPOSTE AI QUESITI - La Prof.ssa Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri lettori su percorsi abilitanti poso comune per la scuola secondaria secondo ciclo a.a. 2024/25 e percorsi specializzazione sostegno INDIRE (in questo caso sono interessati tutti i gradi di scuola, per docenti con tre anni di servizio o contenzioso in atto per titolo estero in attesa di riconoscimento).

Corsi Indire per specializzazione su sostegno: i docenti esclusi per il limite di 120 giorni chiedono un secondo ciclo - La pubblicazione dei Decreti attuativi della legge 106/2024 è imminente. In essi l'avvio dei corsi INDIRE per il conseguimento della specializzazione sul sostegno per i docenti con 3 anni di servizio e quanti hanno conseguito l'abilitazione all'estero e hanno un procedimento di riconoscimento pendente. Tuttavia, un vincolo temporale sta sollevando non poche polemiche: per iscriversi, i candidati devono aver presentato la richiesta di riconoscimento del titolo estero almeno 120 giorni prima dell'emanazione del decreto 71/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 maggio ed entrato in ...

