Office USA nel weekend è rimasto saldamente nelle mani del sorprendente horror I Peccatori.Ebbene, l’horror vietato ai minori diretto da Ryan Coogler ha continuato a dettare legge in testa al botteghino nordamericano anche nel weekend da poco passato. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, è noto che che I Peccatori ha vinto il Box Office USA con un incasso monstre da 45 milioni di dollari, e lo ha fatto attraverso un calo rispetto al weekend d’esordio assolutamente raro (-6%). Dati alla mano, infatti, il calo raccolto da “Sinners” (titolo in originale) è il più basso di sempre per un film vietato ai minori, ed il più basso di sempre da Avatar (-2% nel 2009).Il totale negli USA è salito a quota 122. Universalmovies.it - Box Office USA | I Peccatori rimane il film più visto Leggi su Universalmovies.it Nonostante la presenza di due nuove uscite ed una riedizione attesa dai fan il primo posto del BoxUSA nel weekend è rimasto saldamente nelle mani del sorprendente horror I.Ebbene, l’horror vietato ai minori diretto da Ryan Coogler ha continuato a dettare legge in testa al botteghino nordamericano anche nel weekend da poco passato. Secondo i dati raccolti da BoxPro, infatti, è noto che che Iha vinto il BoxUSA con un incasso monstre da 45 milioni di dollari, e lo ha fatto attraverso un calo rispetto al weekend d’esordio assolutamente raro (-6%). Dati alla mano, infatti, il calo raccolto da “Sinners” (titolo in originale) è il più basso di sempre per unvietato ai minori, ed il più basso di sempre da Avatar (-2% nel 2009).Il totale negli USA è salito a quota 122.

Box Office USA: “I Peccatori” di Ryan Coogler Fa Discutere al Debutto! Incassi, Reazioni e le Prospettive Future del Thriller Horror - Amici di Mister Movie, preparate i popcorn! C'è un nuovo thriller-horror che sta facendo impazzire il pubblico americano, ma che sembra aver lasciato un po' freddini i nostri connazionali. Stiamo parlando de "I Peccatori", l'ultima fatica del talentuoso Ryan Coogler con un Michael B. Jordan più in forma che mai. Ma cosa sta succedendo esattamente al botteghino? Scopriamolo insieme! "I Peccatori" al Box Office Americano: Incassi Record o Solo un Buon Inizio? Analisi Dettagliata Il debutto americano de "I Peccatori" è stato un vero e proprio boom. 🔗mistermovie.it

I peccatori smentisce le cattive previsioni della vigilia, primo al box office USA con 48 milioni - Il vampire horror interpretato da Michael B. Jordan supera le aspettative con un debutto da 48 milioni, Un film Minecraft è secondo con oltre 717 milioni di incassi globali. Nonostante le ottime recensioni e un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes, I peccatori non sembrava in grado - almeno nelle previsioni degli addetti ai lavori - di catturare il grande pubblico. Previsioni smentite da un gran debutto dell'horror di Ryan Coogler al box office USA. 🔗movieplayer.it

Box Office USA | I Peccatori vince il weekend di Pasqua - Warner Bros. Pictures ha stravinto il Box Office USA nel weekend di Pasqua: i due film in testa per lo studios sono stati I Peccatori e Un Film Minecraft. Accompagnato da una serie di recensioni assolutamente entusiastiche (98% Fresh su Rotten Tomatoes), I Peccatori (Sinners in originale) ha vinto a sorpresa il botteghino nordamericano nei tre giorni di Pasqua. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, il film horror di Ryan Coogler è andato ben oltre le aspettative degli analisti offerte solo qualche giorno prima, ed ha incassato la bellezza di 45,6 milioni di dollari, ... 🔗universalmovies.it

I peccatori: un debutto straordinario al box office USA con 48 milioni, sfidando ogni previsione! - Incassi al Box Office: Il Successo Inaspettato di I Peccatori Il film horror “I Peccatori”, diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, ha superato le aspettative degli analisti con u ... 🔗informazione.it

I Peccatori | Quasi 5 milioni nelle anteprime USA - L'horror con ambientazione storiche I Peccatori si appresta ad aprire il Box Office USA con un incasso ben oltre le aspettative. 🔗universalmovies.it