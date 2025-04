Bonucci va in difficoltà ma completa la maratona di Londra | tempo e piazzamento di Leo

Bonucci è andato in difficoltà nella seconda parte della maratona di Londra, ma ha stretto i denti ed è riuscito a completare la sua prima maratona: "Una medaglia speciale, un giorno speciale. Ogni miglio, ogni momento, ne è valsa la pena". Leggi su Fanpage.it Leonardoè andato innella seconda parte delladi, ma ha stretto i denti ed è riuscito are la sua prima: "Una medaglia speciale, un giorno speciale. Ogni miglio, ogni momento, ne è valsa la pena".

