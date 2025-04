La Fortitudo vince a Livorno e chiude la Regular Season all' ottavo posto | sarà Play-in

Livorno dove la Fortitudo Bologna di Attilio Caja ha superato 66-71 i padroni di casa.Una vittoria che combinata alla sconfitta della Tezenis Verona e alla vittoria dell'Urania. Bolognatoday.it - La Fortitudo vince a Livorno e chiude la Regular Season all'ottavo posto: sarà Play-in Leggi su Bolognatoday.it Vittoria doveva essere e vittoria e stata. Si può riassumere così quanto accaduto all'Amedeo Modigliani Forum didove laBologna di Attilio Caja ha superato 66-71 i padroni di casa.Una vittoria che combinata alla sconfitta della Tezenis Verona e alla vittoria dell'Urania.

