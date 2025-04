Kolo Muani | Qui mi sento bene gol? Felice soprattutto per un motivo

Kolo Muani, attaccante della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro il Monza Randall Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole dell'attaccante bianconero. «Mi sento bene. L'importante è avere vinto questa partita. Vogliamo giocare e .

Tudor a Sky: «Attenti al Monza, oggi bisogna fare una partita seria. Kolo Muani vuole fare bene qui, vi dico cosa penso» - di Redazione JuventusNews24Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. CLASSIFICA – «Nessuno fa calcoli, mancano 5 giornate. Ci sono quelli che partono, poi ci sono cinque cambi, oggi bisogna fare una partita seria. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani a Sky: «Sono contento della vittoria e di essere alla Juve. Giochiamo bene e penso alla prossima partita» - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani, giocatore della Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il match di Serie A contro il Como Kolo Muani ha parlato nel post-partita di Como Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di Sky. Tutte le dichiarazioni del bomber bianconero dopo il match. PAROLE – «Già penso alla prossima partita, sono contento della vittoria e di come abbiamo giocato. Sono felice di essere alla Juve e di quest’inizio con i miei compagni di squadra. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani, a Parigi gongolano: «Grazie alla Juventus il Psg potrà venderlo molto bene la prossima estate» - Il giornalista Laurent Perrin, firma de Le Parisien dal 1999, risponde in un peculiare filo diretto telematico ad alcune domande dei tifosi parigini sulla stagione del Psg. In particolare ci soffermiamo su due risposte: la prima su Kvaratskhelia, escluso dal primo minuto nella gara di ieri contro il Brest. La seconda su Kolo Muani, in cui gli viene chiesto se la società abbia fatto bene a cederlo a gennaio in prestito secco alla Juventus, dove ha già segnato 4 gol in tre partite di campionato. 🔗ilnapolista.it

