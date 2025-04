Vlahovic festeggia la vittoria in Juve Monza con la squadra! Il serbo allo Stadium nonostante l’infortunio | la FOTO e il messaggio del bianconero

Vlahovic festeggia la vittoria in Juve Monza con la squadra: il messaggio e la FOTO pubblicata dall'attaccante

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha commentato la vittoria contro il Monza tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il serbo, indisponibile per un sovraccarico muscolare, ha fotografato lo Stadium a testimonianza della sua presenza e vicinanza alla squadra.

Bisognerà vedere se recupererà per il Bologna e se verrà, nel caso, schierato con Kolo Muani che è tornato al gol proprio nel match odierno.

Su altri siti se ne discute

Le notizie più recenti da fonti esterne

