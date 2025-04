Marocchi preocuppato | Le prossime senza Yildiz saranno un problema Fosse arrivato il gol del Monza la Juve avrebbe sofferto tanto

Marocchi ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatore sul matchGiancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. In particolare l'ex calciatore si è soffermato sul gesto di Yildiz.PAROLE – «Questa l'ha rimediata, le prossime, dovrebbero essere due, senza Yildiz sarà un vero problema. Fosse arrivato il gol del Monza, sai che sofferenza. Ma ormai è una consuetudine se hai un uomo in meno».

