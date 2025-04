Serie C termina il Girone C | playout Foggia Casertana salva Trapani fuori dai playoff

Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto. Leggi su Calciomercato.com Si è concluso anche ilC dellaC con le partite giocate alle 20 di stasera. Ilva aicontro il Messina per effetto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 15^ giornata del girone D - Il Corinaldo vince contro il fanalino di coda Real Dem e resta a -1 dalla vetta. Sconfitte Cus Ancona e Jesi VALLESINA, 10 febbraio 2025 – Più agra che dolce è stata questa 15^ giornata del girone D di Serie B di calcio a 5 per le squadre della Provincia di Ancona. Il Corinaldo, infatti, è l’unica squadra a vincere, mentre hanno perso Cus Ancona e Jesi. I corinaldesi hanno avuto vita facile contro il fanalino di coda Real Dem, affermandosi per 2-9: mattatori di giornata Pianelli e Campolucci, autori di una tripletta a testa; completano il tabellino dei marcatori Bronzini (doppietta) e ... 🔗.com

Serie D, girone E: risultati e classifica - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Vincere per avvicinarsi ulteriormente al traguardo finale della promozione e festeggiare 110 anni di gloriosa storia: il Livorno ha un unico obiettivo nel derby di oggi, domenica 16 febbraio, allo stadio Armando Picchi dove arriva il Siena di... 🔗livornotoday.it

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 20^ giornata del girone D - Il Corinaldo farà visita alla capolista Mernap Faenza per riaprire i giochi per la promozione diretta. Scontro salvezza per il Cus Ancona contro la Nuova Juventina, a riposo lo Jesi VALLESINA, 14 marzo 2025 – Entriamo nelle battute finali del girone D di Serie B di calcio a 5. In questo fine settimana, infatti, si giocheranno le gare della 20^ giornata sulle 22 complessive e i giochi sono tutti ancora aperti, a parte per la Real Dem retrocessa aritmeticamente in Serie C1. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Serie C, girone B: termina la regular season: Milan Futuro ai playout, tutti i verdetti; Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff; Playoff Serie C girone B, squadre e partite: date, regolamento in caso di pari e orari; SERIE C - Girone B, ecco tutti i verdetti al termine dell'ultima giornata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff - Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto del pareggio per. 🔗calciomercato.com

Serie C, via ai playoff: le qualificate, il programma con date e turni - Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che nei prossimi. 🔗calciomercato.com

Serie C, chiusa la stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, il tabellone e gli accoppiamenti playoff e playout - La Serie C chiude il sipario: i risultati dell'ultima giornata del girone C, i verdetti e il tabellone di playoff e playout ... 🔗strettoweb.com