Iran esplosione nel porto di Shahid Rajai | 40 morti e oltre 1 000 feriti

morti e oltre 1.000 feriti. È il drammatico bilancio aggiornato oggi dalla televisione di Stato Iraniana dopo la violenta esplosione avvenuta ieri nel porto di Shahid Rajai, il più grande scalo commerciale del Paese. L’incidente ha scosso l’intera provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran, e ha messo sotto pressione i servizi di emergenza.Secondo quanto riferito da Mohammad Ashouri, capo della provincia, i decessi sono il risultato diretto delle gravi ferite riportate durante l’esplosione, che ha investito un’area densamente operativa del porto. Decine di squadre di soccorso continuano a lavorare tra i container distrutti per garantire assistenza ai feriti e domare gli incendi residui.Materiali chimici sospetti e incendi difficili da domareL’esplosione è avvenuta ieri intorno a mezzogiorno, ora locale, quando diversi container contenenti materiali chimici sospetti hanno preso improvvisamente fuoco su una delle principali banchine del porto. Thesocialpost.it - Iran, esplosione nel porto di Shahid Rajai: 40 morti e oltre 1.000 feriti Leggi su Thesocialpost.it Teheran – Almeno 401.000. È il drammatico bilancio aggiornato oggi dalla televisione di Statoiana dopo la violentaavvenuta ieri neldi, il più grande scalo commerciale del Paese. L’incidente ha scosso l’intera provincia di Hormozgan, nel sud dell’, e ha messo sotto pressione i servizi di emergenza.Secondo quanto riferito da Mohammad Ashouri, capo della provincia, i decessi sono il risultato diretto delle gravi ferite riportate durante l’, che ha investito un’area densamente operativa del. Decine di squadre di soccorso continuano a lavorare tra i container distrutti per garantire assistenza aie domare gli incendi residui.Materiali chimici sospetti e incendi difficili da domareL’è avvenuta ieri intorno a mezzogiorno, ora locale, quando diversi container contenenti materiali chimici sospetti hanno preso improvvisamente fuoco su una delle principali banchine del

