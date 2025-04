Papa Francesco cardinal Schönborn | L’ho visto stendere le mani su Trump e Zelensky

Papa Francesco che ha raggiunto negli ultimi 12 anni? Dipende da ciò che si intende per progressi. Quello che ha raggiunto è mostrare al mondo cristiano e al mondo intero che siamo un’unica famiglia umana, che siamo tutti figli di Dio e che Dio ci ha mostrato una strada attraverso Gesù, attraverso il Vangelo. È questa la via che ci ha mostrato: seguire il Vangelo, la gioia del Vangelo”. Così il cardinale Christof Schönborn, arcivescovo emerito di Vienna e teologo, in merito al Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Le sue parole ai giornalisti fuori da Santa Maria Maggiore prima dell’omaggio dei cardinali alla tomba del Pontefice. In merito all’incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky a margine del funerale di Francesco, sabato a San Pietro, Schönborn ha poi detto: “Ho avuto questa visione di Papa Francesco che stendeva le mani su entrambi e li benediceva con questa profonda e fiducia nel fatto che il bene sia più forte del male. Lapresse.it - Papa Francesco, cardinal Schönborn: “L’ho visto stendere le mani su Trump e Zelensky” Leggi su Lapresse.it “Ci impegneremo a seguire i progressi del pontificato diche ha raggiunto negli ultimi 12 anni? Dipende da ciò che si intende per progressi. Quello che ha raggiunto è mostrare al mondo cristiano e al mondo intero che siamo un’unica famiglia umana, che siamo tutti figli di Dio e che Dio ci ha mostrato una strada attraverso Gesù, attraverso il Vangelo. È questa la via che ci ha mostrato: seguire il Vangelo, la gioia del Vangelo”. Così ile Christof, arcivescovo emerito di Vienna e teologo, in merito al Conclave che eleggerà il successore di. Le sue parole ai giornalisti fuori da Santa Maria Maggiore prima dell’omaggio deii alla tomba del Pontefice. In merito all’incontro tra il presidente americano Donalde quello ucraino Volodymyra margine del funerale di, sabato a San Pietro,ha poi detto: “Ho avuto questa visione diche stendeva lesu entrambi e li benediceva con questa profonda e fiducia nel fatto che il bene sia più forte del male.



