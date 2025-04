Volley femminile l’Italia si prepara per due amichevoli | le convocate di Velasco per il terzo collegiale

Volley femminile prosegue il proprio lavoro e sarà impegnata nel terzo collegiale della stagione, che si svolgerà al Centro Pavesi di Milano da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio. Dopo un paio di settimane di attività nel capolugoo lombardo, il CT Julio Velasco ha convocato sedici giocatrici, tra cui non sono presenti le big perché ancora impegnate nell'attività agonistica con i rispettivi club (Milano, Conegliano e Scandicci disputeranno la Final Four di Champions League).Queste le giocatrici convocate dal Guru per l'impegno dei prossimi giorni nel capoluogo lombardo: Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini.

