Anguissa e Buongiorno fuori per infortunio | cosa è successo in Napoli-Torino

Anguissa e Buongiorno escono per infortunio in Napoli-Torino, dopo uno scontro di gioco: ecco come stanno

Nuovo infortunio per il Napoli, l'ennesimo delle ultime settimane. Una maledizione in casa azzurra. Conte costretto a rivedere i suoi piani.

Durante Napoli-Torino, attorno all'ora di gioco, Anguissa ha chiesto esplicitamente la sostituzione. Il centrocampista camerunense, dopo un duro contrasto con Ilic è rimasto a terra dolorante, chiedendo persino il sostegno dello staff medico. Il giocatore di Conte ha provato a stringere i denti, ma è durato poco. Al suo posto è entrato Billing.

Pochi minuti più tardi, anche Buongiorno dopo una sgasata è costretto a chiedere il cambio. Il difensore esce sulle proprie gambe, ma era stremato dopo i sessanta minuti di gioco.

