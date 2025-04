Highlights Serie A | Venezia-Milan 0-2 | successo con l’aiutino!

Venezia-Milan, partita delle 12.30 della domenica e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, è finita 0-2 a favore dei rossoneri. Vittoria con l'aiutino per i rossoneri, visto che al Venezia manca un rigore nettissimo. Di seguito, il video con i gol e gli Highlights della partita che si è giocata al Pier Luigi Penzo.AIUTINO DECISIVO – Il Milan dà continuità al successo contro l'Inter e vince a Venezia con il risultato di 2-0. I rossoneri reagiscono al meglio alla sconfitta di scorsa settimana con l'Atalanta e indirizzano la via in modo positivo. Al minuto 5 decide il gol di Christian Pulisic, che sfrutta al meglio l'assist di Youssouf Fofana. La squadra di Eusebio Di Francesco recrimina per le tantissime occasioni create tra primo e secondo tempo. Troppi errori nell'ultimo passaggio prima del tiro.

