Napoli-Torino LIVE 2-0 | fuori Anguissa e Buongiorno traversa di Billing!

Napoli-Torino, 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI - 62` - Spinazzola ubriaca di finte la difesa granata, mette in mezzo dove. Leggi su Calciomercato.com , 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI - 62` - Spinazzola ubriaca di finte la difesa granata, mette in mezzo dove.

Approfondimenti da altre fonti

Bologna-Napoli LIVE alle 20.45: febbre per Meret, fuori anche Buongiorno. Dallinga dal 1' - La lotta per lo Scudetto e quella per la Champions League passa dal Dall`Ara dove il Bologna di Italiano ospita il Napoli di Conte in un match... 🔗calciomercato.com

Bologna-Napoli LIVE alle 20.45: febbre per Meret ma è titolare, fuori Buongiorno. Dallinga dal 1' - La lotta per lo Scudetto e quella per la Champions League passa dal Dall`Ara dove il Bologna di Italiano ospita il Napoli di Conte in un match... 🔗calciomercato.com

LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: apre Severini in appena 20”, Azzurre scese bene in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ci prova ancora una volta Andersson in anticipo ma il tentativo finisce largo. 3? Ottima la pressione dell’11 di Soncin che sta mettendo tanta energia in campo. 2? Esce Laura Giuliani sui piedi di Andersson per fermare l’attacco in contropiede della Svezia. 2? Che inserimento di Beccari che trova una splendida Severini che apre il piattone di destro e porta subito in vantaggio le azzurre!! Sono bastati appena 20”!! 1? GOOOOOOLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!! 18:57 Tutto è pronto per questa trasferta scandinava. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE! Roma-Hellas Verona: diretta scritta e aggiornamenti dell'anticipo della 33a giornata di Serie A; Sblocca Romagnoli, risponde Soulé: il derby tra Lazio e Roma finisce 1-1; Athletic Bilbao-Roma LIVE; Serie A, Final Eight: Ecocity Genzano-Meta Catania la prima semi. Fuori Sandro Abate e (ai rigori) Roma 1927. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Napoli-Torino 2-0: la cronaca in diretta - Toro.it - Napoli-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino Napoli contro Torino. Antonio Conte contro Paolo Vanoli. Il maestro contro l'allie ... 🔗msn.com

Napoli-Torino LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025 - La diretta LIVE di Napoli-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

LIVE! Napoli-Torino 0-0 - Fischio d'inizio della sfida tra Napoli e Torino in programma per le 20:45 di oggi, domenica 27 aprile. Il rinvio della scorsa giornata contro l'Udinese ha costretto i granata di Vanoli ad arrivare al ... 🔗toronews.net