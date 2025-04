?Moto contro furgone sulla Treviso Mare nell' incidente è morto il centauro di 34 anni | stava tornando da una grigliata

contro tra furgono e Moto. L'incidente nella serata di domenica 27 aprile si è verificato lungo la Treviso Mare, al casello della Treviso Mare a. Ilgazzettino.it - ?Moto contro furgone sulla Treviso Mare, nell'incidente è morto il centauro di 34 anni: stava tornando da una grigliata Leggi su Ilgazzettino.it MEOLO (VENEZIA) - Stra furgono e. L'a serata di domenica 27 aprile si è verificato lungo la, al casello dellaa.

Se ne parla anche su altri siti

?Moto contro furgone sulla Treviso Mare: nell'incidente è morto il centauro di 34 anni - MEOLO (VENEZIA) - Trentaquattrenne in sella alla moto si schianta contro un furgone e perde la vita. L'incidente mortale nella serata di domenica 27 aprile si è... 🔗ilgazzettino.it

Federico Troletti morto in uno schianto con la moto contro un furgone, arrestato il camionista per omicidio stradale - Un 71enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo era alla guida del furgone contro il quale si è schiantato Federico Troletti il 22 aprile a Pian Camuno (Brescia). Secondo i rilievi, il camionista stava facendo un'inversione a 'U' in mezzo alla carreggiata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La moto si schianta contro un furgone: Samuele Tondo muore a 19 anni - Ancora una giovane vita spezzata sulla strada. Un ragazzo di 19 anni, Samuele Tondo, è morto nella mattina di oggi, giovedì 10 aprile, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, tra il quartiere La Rosa e Tuturano. Incidente a Brindisi, moto contro furgone: morto... 🔗europa.today.it

Cosa riportano altre fonti

Treviso Mare, scontro tra moto e furgone: morto un 34enne; Furgone contro moto sulla Treviso Mare a Meolo, giovane perde la vita; Montebelluna, schianto in Feltrina: morto un motociclista 34enne; Furgone Amazon gli taglia la strada: centrato motociclista. Grave 60enne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moto contro furgone sulla Treviso Mare: nell'incidente è morto il giovane centauro - MEOLO (VENEZIA) - Giovane in sella alla moto si schianta contro un furgone e perde la vita. L'incidente mortale nella serata di domenica ... 🔗msn.com

Scontro tra un furgone e una moto, morto un uomo - Qualche minuto dopo le 19.30 lo schianto è avvenuto al confine tra Meolo e Monastier di Treviso in via Ca' Corner, nel territorio veneziano. Intervenuto anche l'elisoccorso ... 🔗veneziatoday.it

Moto contro furgone, morto un 19enne - Il giovane alla guida della moto ha perso la vita sul colpo Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina… Leggi ... 🔗informazione.it