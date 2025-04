Roberto Saviano e il saluto alla zia Silvana

Roberto Saviano per la zia Silvana: un amore eterno su Donne Magazine. Un tributo sincero a una figura fondamentale nella vita dello scrittore

Roberto Saviano dice addio alla zia: “Scelse me e mio fratello come figli, ma sono stato una sventura per lei” - Roberto Saviano dice addio alla zia in un post su Instagram. Con un lungo messaggio social annuncia la morte della donna che lo ha cresciuto insieme a sua madre, zia Silvana detta Lalla. "Aveva scelto me e mio fratello come figli" ha raccontato, ma "Le mie scelte le hanno causato dolore e peggiorato l’isolamento".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roberto Saviano, morta la zia Silvana: “La mia vita è finita con te” - Roberto Saviano oggi ha chiuso il mondo fuori e ha parlato solo di sangue, affetti, debiti che non si saldano. Su Instagram ha salutato zia Silvana, la “Lalla” che da bambino gli riempiva la vita di piccoli gesti precisi e di un amore che non aveva bisogno di spiegazioni. Poche frasi secche, che pesano più di mille racconti: la donna che aveva scelto lui come figlio, senza doverlo, adesso non c’è più. 🔗dilei.it

Roberto Saviano, l’ultimo saluto per la morte di sua zia Silvana/ “Le mie scelte hanno causato dolore…” - Silvana, teneramente chiamata alla: è morta la zia di Roberto Saviano e il toccante ultimo saluto dello scrittore commuove i social. 🔗ilsussidiario.net

Saviano: «Zia Lalla, seconda madre. Io ti devo tutto ma le mie scelte sono state per te una sventura» - Lalla la chiamavo io da bimbo: le avevo dato questo nome più facile da pronunciare rispetto al suo vero nome, Silvana. Non si era sposata e aveva, insieme a sua sorella - mia madre -, scelto di accudi ... 🔗msn.com

Roberto Saviano dice addio alla zia: “Scelse me e mio fratello come figli, ma sono stato una sventura per lei” - Roberto Saviano dice addio alla zia in un post su Instagram. Con un lungo messaggio social annuncia la morte della donna che lo ha cresciuto insieme a ... 🔗fanpage.it