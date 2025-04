Napoli-Torino ko per due titolarissimi | Conte costretto a cambiarli

Napoli sta vincendo 2-0 contro il Torino ma per Conte è arrivata una brutta notizia. Si sono fatti male due titolarissimi e i cambi sono stati necessari.Napoli-Torino sta andando avanti allo Stadio Diego Armando Maradona e i padroni di casa stanno guidando per 2-0. A segnare ci ha pensato ancora una volta Scott McTominay, con una doppietta personale che certifica il suo ottimo stato di forma.A preoccupare il Napoli e Conte è però quanto successo solamente pochi minuti fa in campo. Un titolarissimo è stato costretto a chiedere il cambio. Tempo pochi minuti ed è arrivato anche un altro forfait.Napoli, ko pesanti per Conte: si fanno maleIl Napoli ha perso in pochissimi minuti sia Zambo Anguissa sia Alessandro Buongiorno. È successo tutto nel giro di pochissimi minuti: il primo è stato sostituito al 58?, il secondo al 65?.

