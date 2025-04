Leonardo Titone caduto mentre giocava sul tetto | dramma a Mazara lo strazio della madre

Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a varcare la soglia di un vecchio stabilimento vinicolo ormai in disuso. Nessuno poteva immaginare che quella semplice avventura si sarebbe trasformata in tragedia.L’incidente: un tetto che cede sotto i piediNel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile, un gruppo di ragazzini si è introdotto nello spiazzale antistante l’ex stabilimento vinicolo Hopps, situato sul lungomare San Vito, davanti a un’area giochi e a pochi metri da un hotel. Lo stabilimento, un tempo simbolo della florida industria del vino marsala, era da anni abbandonato all’incuria. Cartelli di divieto e avvisi di pericolo erano stati affissi, ma ciò non aveva impedito a molti giovani curiosi di oltrepassare i varchi aperti. Notizieaudaci.it - Leonardo Titone caduto mentre giocava sul tetto: dramma a Mazara, lo strazio della madre Leggi su Notizieaudaci.it La voglia di esplorare nuovi angoli nascosti, di scoprire luoghi dimenticati dal tempo, ha portato due giovani ragazzi didel Vallo, in provincia di Trapani, a varcare la soglia di un vecchio stabilimento vinicolo ormai in disuso. Nessuno poteva immaginare che quella semplice avventura si sarebbe trasformata in tragedia.L’incidente: unche cede sotto i piediNel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile, un gruppo di ragazzini si è introdotto nello spiazzale antistante l’ex stabilimento vinicolo Hopps, situato sul lungomare San Vito, davanti a un’area giochi e a pochi metri da un hotel. Lo stabilimento, un tempo simboloflorida industria del vino marsala, era da anni abbandonato all’incuria. Cartelli di divieto e avvisi di pericolo erano stati affissi, ma ciò non aveva impedito a molti giovani curiosi di oltrepassare i varchi aperti.

