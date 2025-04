Il cardinale Jean Zerbo | Conclave eterogeneo ricchezza per la Chiesa

Conclave così composito ed eterogeneo è una ricchezza per la Chiesa. Dio non è per un gruppo, è per tutti. La divisione tra conservatori e progressisti sulla scelta del Papa è solo vostra. Noi siamo sempre in movimento, gli uomini non si classificano. L'uomo è capace di cambiare: tutto il mondo si sta muovendo e la Chiesa deve interpretare questo passaggio". Così il cardinale Jean Zerbo del Mali, dopo la visita alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, in merito al Conclave che dovrà scegliere il successore del Pontefice.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa riportano altre fonti

