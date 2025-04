La Cappella Sistina chiude in vista del Conclave

chiuderà al pubblico la Cappella Sistina a partire da lunedì, per i preparativi in vista del Conclave che eleggerà il prossimo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Secondo un calendario stabilito dal diritto canonico, il Conclave può iniziare solo dopo il periodo di lutto di nove giorni. Lapresse.it - La Cappella Sistina chiude in vista del Conclave Leggi su Lapresse.it Il Vaticanorà al pubblico laa partire da lunedì, per i preparativi indelche eleggerà il prossimo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Secondo un calendario stabilito dal diritto canonico, ilpuò iniziare solo dopo il periodo di lutto di nove giorni.

Conclave in vista: la Cappella Sistina chiusa dal 28 aprile - "Per le esigenze del Conclave" la Santa Sede informa che la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì prossimo oltre alla sospensione di tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis L'articolo Conclave in vista: la Cappella Sistina chiusa dal 28 aprile proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

