Daniele Comoglio | il nuovo disco Paradeiro è un omaggio alla musica brasiliana

ph. Julye Jacomel

MILANO – Il sassofonista Daniele Comoglio firma un nuovo album dal titolo 'Paradeiro', insieme a una formazione di musicisti brasiliani, composta da Helio Alves al pianoforte, Gili Lopes e Nilson Matta al basso, Rafael Barata e Duduka Da Fonseca alla batteria. L'album, uscito il 24 aprile su cd e digitale, verrà presentato in concerto martedì 29 aprile al Teatro del Borgo di Milano e mercoledì 30 aprile al Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN), in occasione dell'International Jazz Day.

"C'è la musica bella, quella brutta e poi c'è la musica brasiliana". Questa frase attribuita a João Gilberto, uno dei capostipiti della bossa nova, fa capire il ruolo e l'importanza della musica suonata in Brasile. Molti artisti ritengono si diventi un musicista completo solo dopo aver vistato il Paese sudamericano, considerato una tappa fondamentale della loro evoluzione.

