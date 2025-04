Nuova Sondrio Calcio c' è da festeggiare! Salvezza conquistata

Nuova Sondrio supera la quotata Varesina 2-0 davanti a un pubblico entusiasta alla Castellina e compie il terzo miracolo sportivo in tre stagioni, centrando la Salvezza diretta con un turno di anticipo e avvicinando l’ottavo posto in classifica nel quotato girone. Sondriotoday.it - Nuova Sondrio Calcio, c'è da festeggiare! Salvezza conquistata Leggi su Sondriotoday.it Con una prestazione esemplare, lasupera la quotata Varesina 2-0 davanti a un pubblico entusiasta alla Castellina e compie il terzo miracolo sportivo in tre stagioni, centrando ladiretta con un turno di anticipo e avvicinando l’ottavo posto in classifica nel quotato girone.

