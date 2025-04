Medagliere Europei judo 2025 | la Russia beffa la Francia Italia con il record di podi

Italia ha regalato grandi emozioni agli Europei 2025 di judo, conquistando ben nove medaglie sul tatami di Podgorica (Montenegro): un oro, tre argenti e cinque bronzi per il bottino più consistente di sempre per il Bel Paese nella rassegna continentale. La nostra Nazionale ha concluso al quarto posto nel Medagliere, considerando anche i risultati ottenuti dagli atleti russi, i quali hanno gareggiato sotto l'egida della IJF (la Federazione Internazionale) e non con la propria bandiera.Proprio la IJF ha prevalso con tre ori, tre argenti e due bronzi, precedendo la Francia (3-2-5) e la Georgia (3-2-0). L'Italia ha chiuso davanti alla Germania (1-1-2), al Portogallo (1-1-0), alla Cechia (1-0-1), all'Ungheria e al Kosovo (un oro a testa). A fare suonare l'Inno di Mameli è stato Christian Parlati tra i pesi medi (90 kg), mentre gli argenti individuali portano la firma di Manuel Lombardo (73 kg) e Odette Giuffrida (52 kg).

Christian Parlati campione d'Europa nei -90 kg! Primo oro per l'Italia; Europei judo, Italia da record in Montenegro con i bronzi di Tavano e Pirelli; Europei: argento per Lombardo. Anche Toniolo e Avanzato sul podio a Podgorica; Europei di Judo in Montenegro, medaglia di bronzo per Gennaro Pirelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Christian Parlati oro di Judo agli Europei 2025, “Napoli è orgogliosa di te”: gli auguri del sindaco - Le parole del sindaco Gaetano Manfredi per il judoka Christian Parlati, dopo il successo con l'oro agli Europei di Podgorica in Montenegro ... 🔗fanpage.it

Judo, Europei Podgorica 2025: Italia d’argento nel mixed team - Judo, Europei Podgorica 2025: Italia d'argento nel mixed team. Il bilancio finale degli azzurri parla di nove medaglia ... 🔗sportface.it

Europei judo, Italia da record in Montenegro con i bronzi di Tavano e Pirelli - Il bottino azzurro agli europei è salito a otto medaglie, un primato mai realizzato in precedenza. Domani la chiusura con la gara a squadre miste ... 🔗gazzetta.it