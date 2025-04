Eccellenza girone A cala il sipario sul campionato | Parmonval e Misilmeri ko in casa pareggia l’Athletic

girone A del campionato di Eccellenza, vinto con anticipo dall'Athletic Club Palermo: i nerorosa hanno chiuso l'annata con un pari contro il Partinicaudace. A segno per l'undici di Raciti l'attaccante Mistretta, al 75', quindi il pari al 90' di Gargiulo.

