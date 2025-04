Fidanzati uccisi a Volvera un’amica di Chiara Spatola parla del killer | “Era uno stalker lei aveva paura”

stalker: la aspettava tutti i giorni sotto casa, quello sguardo la spaventava". Così un’amica di Chiara Spatola, la 28enne uccisa insieme al fidanzato Simone Sorrentino, 23 anni, a Volvera, parla del 34enne Andrea Longo, il vicino di casa della coppia che ha tolto la vita a entrambi e poi si è suicidato. Leggi su Fanpage.it "Lei non ne poteva più, quell’uomo era un vero e proprio: la aspettava tutti i giorni sotto casa, quello sguardo la spaventava". Così un’amica di, la 28enne uccisa insieme al fidanzato Simone Sorrentino, 23 anni, adel 34enne Andrea Longo, il vicino di casa della coppia che ha tolto la vita a entrambi e poi si è suicidato.

Cosa riportano altre fonti

“Dovete aiutarmi”. Fidanzati uccisi a Volvera, la telefonata dell’omicida prima dell’orrore - “Aiuto non respiro”. Quattro ore prima del delitto, Andrea Longo aveva chiamato il 118 chiedendo un intervento perché non riusciva a respirare. La telefonata sarebbe avvenuta circa 4 ore prima dell’omicidio di Chiara Spatola, 29 anni, e del compagno Simone Sorrentino. L’uomo ha poi utilizzato un coltello da sub e si è tolto la vita dopo la tragedia.Leggi anche: La Roma batte l’Inter, a San Siro decide Soulè: ora il Napoli può salire in vetta da solo Longo, camionista 34enne, ha ucciso i vicini perché era ossessionato dalla 29enne, alla quale aveva anche chiesto di lasciare il compagno per ... 🔗thesocialpost.it

Fidanzati uccisi a Volvera, prima del delitto il killer chiamò il 118: “Videro il coltello, potevano fermarlo” - Prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso. I sanitari intervenuti avrebbero visto il coltello da sub che quattro ore dopo il 34enne avrebbe usato per assassinare la coppia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi dal vicino di casa a Volvera: stavano per trasferirsi - Chiara Spatola, 28 anni, e il fidanzato Simone Sorrentino, 23, entrambi operai, uccisi a coltellate dal vicino di casa Andrea Longo, a Volvera (Torino): stavano per trasferirsi a Rivalta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fidanzati uccisi a Volvera, un’amica di Chiara Spatola parla del killer: “Era uno stalker, lei aveva paura” - "Lei non ne poteva più, quell’uomo era un vero e proprio stalker: la aspettava tutti i giorni sotto casa, quello sguardo la spaventava" ... 🔗fanpage.it

Fidanzati uccisi a Volvera, prima del delitto il killer chiamò il 118: “Videro il coltello, potevano fermarlo” - Prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso ... 🔗fanpage.it

Fidanzati uccisi dal vicino con un coltello, la mamma di Chiara Spatola: «Lui era invaghito, ma lei aveva detto no» - Andrea Longo li aveva infastiditi a lungo, tra la volta in cui si era presentato alla loro porta in piena notte e aveva iniziato a bussare per lamentarsi del rumore e i problemi per l'auto e ... 🔗msn.com