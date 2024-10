Morta dopo la zuppa di carciofi col botulino, la figlia: «Io salva per miracolo, mi hanno portato l'antidoto in elicottero» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donna di 70 anni è Morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi comprata al supermercato a Roma. A ucciderla sarebbe stato il botulino presente nella confenzione. La figlia, Leggo.it - Morta dopo la zuppa di carciofi col botulino, la figlia: «Io salva per miracolo, mi hanno portato l'antidoto in elicottero» Leggi tutto 📰 Leggo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donna di 70 anni èaver mangiato unadicomprata al supermercato a Roma. A ucciderla sarebbe stato ilpresente nella confenzione. La

Morta dopo la zuppa di carciofi col botulino, la figlia: «Io salva per miracolo, mi hanno portato l'antidoto in elicottero»

Una donna di 70 anni è morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi comprata al supermercato a Roma. A ucciderla sarebbe stato il botulino ...

Un'anziana è morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi comprata al supermercato e per poco sua figlia non ha fatto la stessa fine. Gravemente intossicata anche lei, si è salvata dopo essere stata ...

La morte dell’anziana sembra certo sia stata provocata dal batterio nella zuppa, ma è anche possibile che la donna abbia conservato male il prodotto in casa e che il botulino si sia sviluppato quindi ...

