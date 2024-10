Monopoli-Alberobello, incidente: morto trentenne In serata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scrive Tonio Coladonato, Vivilastrada: Monopoli 30 Ottobre 2024 ore 19,30 S.P. 113 Monopoli -Alberobello a 2km dal centro abitato Ha perso la vita un Centauro di (30anni B. Andrea) di Polignano a Mare , era a bordo della sua moto una Ducati 600 si è scontrato contro una Toyota Aygo con due persone a bordo rimaste ferite e ospedalizzate al San Giacomo per accertamenti specifici. L’impatto è stato violentissimo il Centauro è deceduto sul colpo – sul Posto i Vigili del Fuoco di Monopoli del turno B, le ambulanze del 118- la Polizia Locale per verificare tramite le planimetrie le responsabilità . L'articolo Monopoli-Alberobello, incidente: morto trentenne <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Monopoli-Alberobello, incidente: morto trentenne In serata Leggi tutto 📰 Noinotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scrive Tonio Coladonato, Vivilastrada:30 Ottobre 2024 ore 19,30 S.P. 113a 2km dal centro abitato Ha perso la vita un Centauro di (30anni B. Andrea) di Polignano a Mare , era a bordo della sua moto una Ducati 600 si è scontrato contro una Toyota Aygo con due persone a bordo rimaste ferite e ospedalizzate al San Giacomo per accertamenti specifici. L’impatto è stato violentissimo il Centauro è deceduto sul colpo – sul Posto i Vigili del Fuoco didel turno B, le ambulanze del 118- la Polizia Locale per verificare tramite le planimetrie le responsabilità . L'articolo In proviene da Noi Notizie..

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulla: scontro tra auto e moto,30enne di Polignano;mortale sullaun 30enne;stradale, scontro moto-auto tra. Muore 30enne di Polignano a Mare;mortale nel barese: 30enne perde la vita sulla-; Provincia:mortale sulla provinciale. Perde la vita un 55enne;stradale alle porte di: grave centauro di Noci; Approfondisci 🔍

Incidente sulla Provinciale: moto travolta da auto, c'è un morto

(msn.com)

Un incidente mortale in serata sulla Provinciale che va da Monopoli ad Alberobello (all'altezza del cimitero di Monopoli): un uomo, in sella alla ...

Incidente stradale, muore centauro 30enne

(rainews.it)

Un uomo di 30 anni, residente a Polignano a Mare, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Monopoli, sulla strada provinciale per Alberobello. Per cause ancora d ...

Scontro fatale tra un'auto e una moto: Andrea Bertini muore a 30 anni

(msn.com)

Incidente mortale mercoledì sera 30 ottobre sulla provinciale che collega Monopoli ad Alberobello. La vittima è Andrea Bertini ...

Incidente mortale nel barese, perde la vita centauro 30enne, si chiamava Andrea Bertini

(msn.com)

Un incidente mortale ha avuto luogo questa sera sulla provinciale tra Monopoli e Alberobello, poco distante dal cimitero monopolitano. La vittima è Andrea Bertini, 30 anni, residente a Polignano a Mar ...