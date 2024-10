Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Petruzzelli in 'Dove eravamo rimasti' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna finalmente a teatro, in Puglia, il duo dei record, dopo diverse stagioni da «tutto esaurito», con i loro precedenti spettacoli. Massimo Lopez e Tullio Solenghi stavolta ripartono da «Dove eravamo rimasti», show che andrà in scena sabato 16 novembre 2024 (alle 21) al Teatro Orfeo di Taranto Baritoday.it - Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Petruzzelli in 'Dove eravamo rimasti' Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna finalmente a teatro, in Puglia, il duo dei record, dopo diverse stagioni da «tutto esaurito», con i loro precedenti spettacoli.stavolta ripartono da «», show che andrà in scena sabato 16 novembre 2024 (alle 21) al Teatro Orfeo di Taranto

Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Petruzzelli in 'Dove eravamo rimasti'

Torna finalmente a teatro, in Puglia, il duo dei record, dopo diverse stagioni da «tutto esaurito», con i loro precedenti spettacoli. Massimo Lopez e Tullio Solenghi stavolta ripartono da «Dove eravam ...

Lopez e Solenghi in scena con 'Dove eravamo rimasti'

Tre date in Puglia per Massimo Lopez e Tullio Solenghi con lo spettacolo 'Dove eravamo rimasti', show che andrà in scena sabato 16 novembre (alle 21) al Teatro Orfeo di Taranto, e in altri due appunta ...

