La pallavolo continua a crescere. Sottorete numeri importanti: nel Piceno ci sono 15 società

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il calcio, il basket, l’atletica leggera, il nuoto, il tennis e perfino le arti marziali. Neltanti gli sport che posvantare un gran numero di atlete iscritte, alcune delle quali hanno raggiunto, tra l’altro, livelli molto elevati militando nei principali campionati regionali e nazionali. I dati, però, dicono che la disciplina sportiva maggiormente praticata dalle donne, nella provincia di Ascoli, è la. Va precisato, però, che la federazione provinciale accorpa ancora ile il Fermano, ma istrabilianti. Ad oggi, infatti, la Fipav di Ascoli e Fermo ha 2.416 iscritti e ben l’85 per cento è composto da ragazze. All’appello, inoltre, mancano le iscrizioni di Under 13, Under 12 e Minivolley, che si stanno chiudendo proprio in questi giorni.