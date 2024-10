Ilfattoquotidiano.it - Il caso Errejón in Spagna e quattro scandali in Sud America: il patto patriarcale è subdolo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ultimoscoppiato inil 24 ottobre, che riguarda nientemeno che il portavoce nel Parlamento di Sumar, Iñigo, fa riemergere il dibattito sul. Quello che è stato il co-fondatore del partito Podemos con Pablo Iglesias, e più tardi fondatore di Más Madrid, è stato raggiunto da varie denunce di molestie sessuali che hanno aperto il vaso di pandora di quello che già viene definito come il #metoo spagnolo. Il 24 ottobre è arrivata la rinuncia totale e immediata alla vita politica divia lettera, dove il politico spiegava di doversi fermare per motivi di salute mentale. Nello stesso momento però su varie piattaforme femministe cresceva il rumore per una denuncia pubblicata sull’account Instagram della scrittrice e giornalista Cristina Fallarás, dove si faceva riferimento a un politico di Madrid.