Coppa di Germania 2024 25 il Bayern travolge il Mainz | 4-0 con tripletta di Musiala in un tempo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) IlMonaco supera a pieni voti l’esame. Nel match del secondo turno didi/2025, la squadra di Vincent Kompany vince 4-0 in trasferta e stacca il pass per gli ottavi di finale. Tutto facile per i bavaresi che chiudono la pratica nel primosegna unain quarantacinque minuti (2?, 37? e 45+4?) con Sane che al 45+1? che realizza l’altra rete. Ilscoprirà il proprio avversario nella giornata di domenica 3 novembre dalle 19:15 in occasione del sorteggio in programma al Museo del calcio tedesco di Dortmund con Rudi Voeller che estrarrà le palline dei vari accoppiamenti del prossimo turno. Nelle altre partite del giorno, l’Eintracht ha battuto 2-1 il Borussia M’Gladbach. Lo stesso risultato è servito anche a Friburgo ed Hertha Berlino che hanno superato rispettivamente Amburgo ed Heidenheim.