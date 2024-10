Cittadini e associazioni ’adottano’ le aree verdi (Di giovedì 31 ottobre 2024) ‘Adotta un’area verde del Comune’. Questo il tema al centro di una determina dirigenziale del settore ‘Ambiente, transizione ecologica, pianificazione e gestione verde, parchi’, che prevede appunto la ’adozione delle aree verdi del Comune di Carpi e il ‘riconoscimento di un contributo ai soggetti adottanti’. Come spiega Serena Pedrazzoli, assessore ad Ambiente e Patrimonio verde, "il Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato espressamente disciplina l’adozione delle aree verdi pubbliche, al fine di incentivare la collaborazione dei Cittadini, in forma sia singola che associata, nonché anche dei soggetti giuridici e commerciali. E ciò per sviluppare, mediante l’opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico". Ilrestodelcarlino.it - Cittadini e associazioni ’adottano’ le aree verdi Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ‘Adotta un’area verde del Comune’. Questo il tema al centro di una determina dirigenziale del settore ‘Ambiente, transizione ecologica, pianificazione e gestione verde, parchi’, che prevede appunto la ’adozione delledel Comune di Carpi e il ‘riconoscimento di un contributo ai soggetti adottanti’. Come spiega Serena Pedrazzoli, assessore ad Ambiente e Patrimonio verde, "il Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato espressamente disciplina l’adozione dellepubbliche, al fine di incentivare la collaborazione dei, in forma sia singola che associata, nonché anche dei soggetti giuridici e commerciali. E ciò per sviluppare, mediante l’opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico".

