Borsa Piazza Affari apre la seduta in deciso ribasso Il Ftse Mib in calo dello 085% a 34 210 punti

La mattinata del 31 ottobre 2024 si è aperta con un deciso ribasso per Piazza Affari, segnando un momento critico per i mercati finanziari italiani. L'indice Ftse MIB, il principale indicatore della Borsa Italiana, ha registrato un calo significativo dello 0,85% nei primi minuti di contrattazione, attestandosi a 34.210 punti. Questo ribasso rappresenta una correzione importante rispetto ai livelli recenti e potrebbe segnalare un cambio di sentiment da parte degli investitori. Fattori influenti Diversi elementi potrebbero aver contribuito a questo avvio negativo: Contesto internazionale: le tensioni geopolitiche e l'incertezza economica globale continuano a pesare sui mercati. Dati macroeconomici: eventuali pubblicazioni di dati economici negativi potrebbero aver influenzato le aspettative degli investitori.

Questo ribasso rappresenta una correzione importante rispetto ai livelli recenti e potrebbe segnalare un cambio di sentiment da parte degli investitori.

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Piazza Affari ha aperto in ribasso. L'indice Ftse Mib perde lo 0,9% a 34.192 punti. (ANSA).

Piazza Affari ha aperto in leggero rialzo. L'indice Ftse Mib ha segnato in avvio una crescita dello 0,32% a 35.126 punti. (ANSA). (ANSA) ...

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,45% a 34.766 punti. (ANSA).