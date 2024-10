Baby gang di stranieri in centro storico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torno da un soggiorno a Istanbul (15 mil dí abitanti) dove non esistono Baby gang, dove si può girare senza il timore di essere scippati ecc Modena cento volte più piccola non riesce a risolvere e dare tranquillità ai cittadini. Chiedo che il Prefetto vada in via delle Costellazioni a verificare come vengono utilizzati i fondi ( circa 2.800eu/mese) che con le tasse eroghiamo a ciascun “minore non accompagnato” e che uso ne fanno le coop sociali. Alcuni di questi giovani si uniscono ad altri e terrorizzano i ragazzi, li rapinano dei soldi , cellulari, catenine, spacciano, sono padroni del centro storico. Vanno identificati dopo ogni reato e rispediti come persone indesiderate al loro Paese con il primo aereo. Come deterrente forse sarebbe sufficiente a calmarli. Altrimenti con i magistrati politicizzati andremo verso la resa assoluta. Donato Saltini Ilrestodelcarlino.it - Baby gang di stranieri in centro storico Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torno da un soggiorno a Istanbul (15 mil dí abitanti) dove non esistono, dove si può girare senza il timore di essere scippati ecc Modena cento volte più piccola non riesce a risolvere e dare tranquillità ai cittadini. Chiedo che il Prefetto vada in via delle Costellazioni a verificare come vengono utilizzati i fondi ( circa 2.800eu/mese) che con le tasse eroghiamo a ciascun “minore non accompagnato” e che uso ne fanno le coop sociali. Alcuni di questi giovani si uniscono ad altri e terrorizzano i ragazzi, li rapinano dei soldi , cellulari, catenine, spacciano, sono padroni del. Vanno identificati dopo ogni reato e rispediti come persone indesiderate al loro Paese con il primo aereo. Come deterrente forse sarebbe sufficiente a calmarli. Altrimenti con i magistrati politicizzati andremo verso la resa assoluta. Donato Saltini

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Venditore di rose malmenato e rapinato da unadel; Lite tra minoriina Modena. Botte, coltelli e cocci di vetro: paura e caos in via Taglio;: pestati da unadi, naso rotto a un ventenne;in azione, arrestata una ragazza di 17 anni a capo della banda; Montecatini, allarme risse fra. Scontri e bottigliate in; Aggressione in: lache accerchia e tenta di rapinare tre ragazzini; Approfondisci 🔍

Baby gang di stranieri in centro storico

(ilrestodelcarlino.it)

Torno da un soggiorno a Istanbul (15 mil dí abitanti) dove non esistono baby gang, dove si può girare senza il timore di essere scippati ecc… Modena cento volte più piccola non riesce a risolvere e da ...

Monza, giro di vite contro le baby gang: la Polizia controlla 170 minorenni nella zona della “movida”

(ilcittadinomb.it)

Giro di vite contro la delinquenza minorile a Monza: la Polizia di Stato ha identificato 170 minorenni nelle zone della "movida" ...

Droga, coltelli e mazze per picchiare: operazione anti baby gang, 19 arresti a Milano

(milanotoday.it)

La maxi operazione di polizia condotta in diverse province italiane. A Milano, nel 2023, in crescita i minori denunciati o arrestati per rapine, minacce e lesioni ...

Baby Gang a Torino: allarme sicurezza tra coltelli e bottigliate

(giornalelavoce.it)

Due 14enni fermati per rapina a Torino, mentre un 34enne marocchino finisce in carcere per aggressione armata.