Aurora, segni compatibili con i colpi (Di giovedì 31 ottobre 2024) 18.20 Dai primi accertamenti medico legali sul corpo di Aurora, la 13enne morta a Piacenza, sarebbero emersi segni sulle mani compatibili con i colpi che il fidanzato le avrebbe dato quando lei si è aggrappata alla ringhiera, nel disperato tentativo di salvarsi. E' questo uno elementi, insieme alle testimonianze, che ha portato gli investigatori a convincersi della responsabilità del 15enne, fermato lunedì con l'accusa di aver spinto la ragazza giù dal palazzo dove lei viveva. Il gip ha convalidato il fermo del 15enne. Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 18.20 Dai primi accertamenti medico legali sul corpo di, la 13enne morta a Piacenza, sarebbero emersisulle manicon iche il fidanzato le avrebbe dato quando lei si è aggrappata alla ringhiera, nel disperato tentativo di salvarsi. E' questo uno elementi, insieme alle testimonianze, che ha portato gli investigatori a convincersi della responsabilità del 15enne, fermato lunedì con l'accusa di aver spinto la ragazza giù dal palazzo dove lei viveva. Il gip ha convalidato il fermo del 15enne.

Ha cercato disperatamente di salvarsi Aurora, la tredicenne morta a Piacenza precipitando dall'ottavo piano del suo palazzo, il 25 ottobre. Dai primi accertamenti medico-legali sul suo corpo sarebbero ...

Dopo le testimonianze: «Aurora? è stata buttata giù dal fidanzato», anche i medici legali confermano: «sulle mani ferite compatibili con i colpi». Tutto torna, soprattutto l'orrore degli ultimi istant ...

Dai primi accertamenti medico legali eseguiti sul corpo di Aurora, la 13enne che venerdì scorso è precipitata dal settimo piano di un palazzo di via IV… Leggi ...

L'ultimo saluto alla ragazzina si terrà nel Duomo di Piacenza, alle 15, ma per l'ufficialità mancano ancora dei documenti che la famiglia, tramite l'avvocata Lorenza Dordoni, sta recuperando per ...