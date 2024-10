Arrestati 18 componenti delle baby gang milanesi: rapinavano i passeggeri con il coltello sulla 90 e in metro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella prima mattinata di giovedì 31 ottobre, a Milano, la Polizia ha effettuato una maxi operazione contro le baby gang che ha portato all'arresto di 18 adulti e un minore. Altre 20 persone sono state denunciate. Sequestrate sostanze stupefacenti e vari oggetti di valore ottenuti tramite i furti. Gli indagati colpivano in centro e in diverse zone della periferia milanese. Fanpage.it - Arrestati 18 componenti delle baby gang milanesi: rapinavano i passeggeri con il coltello sulla 90 e in metro Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella prima mattinata di giovedì 31 ottobre, a Milano, la Polizia ha effettuato una maxi operazione contro leche ha portato all'arresto di 18 adulti e un minore. Altre 20 persone sono state denunciate. Sequestrate sostanze stupefacenti e vari oggetti di valore ottenuti tramite i furti. Gli indagati colpivano in centro e in diverse zone della periferia milanese.

Milano, operazione contro le baby gang: 18 arresti, 20 denunce. Sui social le foto dei giovani con pistole e fucili

Durante i controlli sono stati sequestrati oltre 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e hashish, 12 grammi di eroina e diverse pastiglie di ossicodone ...

Milano, maxi operazione contro le baby gang: 18 arresti, 20 denunce. Le rapine con i coltelli sulla «lilla» e sulla linea 90

Durante i controlli sono stati sequestrati oltre 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e hashish, 12 grammi di eroina e diverse pastiglie di ossicodone ...

Maxi-operazione della Polizia in tutta Italia: nel mirino i baby-criminali

sono state arrestate 18 persone adulte di età compresa tra i 18 e 28 anni e 1 minorenne, denunciate 20 di cui 3 minorenni, identificate 844 persone (di cui 198 minori), controllati 130 veicoli, ...

Droga, coltelli e mazze per picchiare: operazione anti baby gang, 19 arresti a Milano

(milanotoday.it)

La maxi operazione di polizia condotta in diverse province italiane. A Milano, nel 2023, in crescita i minori denunciati o arrestati per rapine, minacce e lesioni ...