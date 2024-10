Anticipazioni Amici 24 del 31/10/24: guai in arrivo per un allievo. Ecco i risultati delle sfide (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi, giovedì 31 ottobre 2024 si è registrata una nuova puntata di Amici 24. Qui di seguito le Anticipazioni riportate da SuperGuidaTv di ciò che vedremo andare in onda nella prossima puntata di domenica 3 novembre: ospite nei panni di giudice: Michelangelo e Noemi per il canto Ornella Dorella per il ballo ospite musicale: Ghali canta Niente panico ed inoltre Holden e Mew che cantano Grandine Teodora Oliva Martinez ha vinto la sfida. Per la ballerina della squadra di Deborah Lettieri si trattava della seconda sfida all’interno della scuola di Amici 24 e anche questa volta l’ha superata. A giudicare la prova è Garrison Rochelle. Anche Luk3 ha vinto la sua sfida. Dopo essere arrivato all’ultimo posto della scorsa classifica del pomeridiano, il cantautore della squadra di Lorella Cuccarini ha affrontato oggi la sua prima sfida e ha portato a casa la vittoria. Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 31/10/24: guai in arrivo per un allievo. Ecco i risultati delle sfide Leggi tutto 📰 Isaechia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi, giovedì 31 ottobre 2024 si è registrata una nuova puntata di24. Qui di seguito leriportate da SuperGuidaTv di ciò che vedremo andare in onda nella prossima puntata di domenica 3 novembre: ospite nei panni di giudice: Michelangelo e Noemi per il canto Ornella Dorella per il ballo ospite musicale: Ghali canta Niente panico ed inoltre Holden e Mew che cantano Grandine Teodora Oliva Martinez ha vinto la sfida. Per la ballerina della squadra di Deborah Lettieri si trattava della seconda sfida all’interno della scuola di24 e anche questa volta l’ha superata. A giudicare la prova è Garrison Rochelle. Anche Luk3 ha vinto la sua sfida. Dopo essere arrivato all’ultimo posto della scorsa classifica del pomeridiano, il cantautore della squadra di Lorella Cuccarini ha affrontato oggi la sua prima sfida e ha portato a casa la vittoria.

Amici 24, gli spoiler di domenica 3 novembre: le sfide, gli eliminati e gli ospiti. Cosa succederà?

Prosegue il cammino degli allievi della scuola più famosa d'Italia. Amici 24 è pronta a riaprire i battenti per la sesta puntata che andrà in onda domenica 3 novembre ...

Amici 24, Chiara e Trigno hanno infranto il regolamento: la dura reazione dei prof

Amici 24, Chiara e Trigno hanno infranto il regolamento: la dura reazione dei prof. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.

Amici 2024/ Anticipazioni registrazione puntata 3 novembre: le sfide di Teodora e Luk3 e le nuove gare

Anticipazioni Amici 2024, registrazione puntata 3 novembre su Canale 5: le sfide di Teodora e Luk3, le nuove gare e scontri in studio ...

Amici 24: La sesta puntata a viaggio verso nuove emozioni musicali

La sesta puntata di "Amici 24", in onda il 3 novembre su Canale 5, promette emozioni e nuove sfide con talenti in gara e ospiti speciali. Non perdere le anticipazioni!