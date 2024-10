Alluvione senza precedenti, strage in Spagna (Di giovedì 31 ottobre 2024) La situazione meteorologica nella zona sudest della Spagna è catastrofica. Ieri e l’altro ieri la Dana (“depressione isolata a alta quota”, in spagnolo), o anche “goccia fredda”, o “vortice isolato”, Alluvione senza precedenti, strage in Spagna il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Alluvione senza precedenti, strage in Spagna Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La situazione meteorologica nella zona sudest dellaè catastrofica. Ieri e l’altro ieri la Dana (“depressione isolata a alta quota”, in spagnolo), o anche “goccia fredda”, o “vortice isolato”,inil manifesto.

Clima (Europa) Comunità valenziana devastata dal fenomeno “Dana”, oltre 90 i morti e centinaia i dispersi. Colpite anche Albacete e l’Andalusia. Di Luca Tancredi Barone ...

La peggior alluvione da 28 anni tra Cadice, Valencia e Barcellona, sommata però a scrosci torrenziali senza precedenti nell’ultimo secolo: in otto ore la striscia di terra stretta tra i monti ...

Le alluvioni devastano la Spagna, con 72 vittime e numerosi dispersi tra Valencia e Andalusia. Il governo dichiara lutto nazionale e avvia le operazioni di soccorso, mentre l'UE e i leader internazion ...

Dana, la tempesta che ha devastato le regioni centrali della Comunità Valenciana, che peraltro è la zona più popolata, è stata la più ...