Alluvione a Valencia i residenti sotto shock | Mai visto niente di simile ora non abbiamo né cibo né acqua

Gli abitanti di Valencia, in Spagna, sono ancora sotto shock dopo le inondazioni mortali che hanno colpito la regione, uccidendo almeno 95 persone. "Non avevo mai visto nulla di simile, ho pensato: 'Cosa sto vedendo? Cosa succede?'", afferma un residente locale colpito dalle inondazioni. "Qui non si è visto nessuno ad aiutarci, né la polizia né il sindaco. Ora non abbiamo né cibo né acqua".

