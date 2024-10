AEW: The Young Bucks abbandonano AEW per problemi interni, lavoreranno da casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) The Young Bucks hanno perso i AEW World Tag Team contro i Private Party in un sorprendente colpo di scena a AEW Fright Night Dynamite. Dopo la sconfitta, i Bucks sono stati visti sgomberare il loro spogliatoio, distruggere documenti e prepararsi a lasciare l’arena. Mentre se ne andavano, sono stati avvicinati da Christopher Daniels, al quale hanno spiegato che la AEW è diventata “troppo caotica” per loro. “Lavoreremo da casa,” hanno detto a Daniels, esprimendo frustrazione per la mancanza di cambiamenti in AEW. Hanno rivelato che il loro obiettivo originale era quello di “cambiare il mondo” e rendere la AEW “un posto migliore”, ma ritenevano che il loro punto di vista non fosse ascoltato. What are the Young Bucks doing?!Watch Fright Night #AEWDynamite LIVE on TBS!@alexmarvez @YoungBucks @boymythlegend @GarciaWrestling pic.twitter. Zonawrestling.net - AEW: The Young Bucks abbandonano AEW per problemi interni, lavoreranno da casa Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Thehanno perso i AEW World Tag Team contro i Private Party in un sorprendente colpo di scena a AEW Fright Night Dynamite. Dopo la sconfitta, isono stati visti sgomberare il loro spogliatoio, distruggere documenti e prepararsi a lasciare l’arena. Mentre se ne andavano, sono stati avvicinati da Christopher Daniels, al quale hanno spiegato che la AEW è diventata “troppo caotica” per loro. “Lavoreremo da,” hanno detto a Daniels, esprimendo frustrazione per la mancanza di cambiamenti in AEW. Hanno rivelato che il loro obiettivo originale era quello di “cambiare il mondo” e rendere la AEW “un posto migliore”, ma ritenevano che il loro punto di vista non fosse ascoltato. What are thedoing?!Watch Fright Night #AEWDynamite LIVE on TBS!@alexmarvez @@boymythlegend @GarciaWrestling pic.twitter.

AEW: Un’attesa durata 5 anni, i Private Party sono i nuovi campioni di coppia!

Ottobre 2019, la neonata AEW indice un torneo tag team per assegnare i titoli di coppia, torneo che verrà vinto dagli SCU (Frankie Kazarian e Scorpio Sky) in finale contro i Lucha Brothers. In quel to ...

The Young Bucks Say AEW Is Too Chaotic, Will Now Be Working From Home

The Young Bucks will be working from home. The Young Bucks (Matthew Jackson & Nicholas Jackson) lost the AEW World Tag Team Titles to Private Part at AEW Fright Night Dynamite.

Private Party Defeat Young Bucks To Win AEW World Tag Team Championships On Fright Night Dynamite

Private Party Defeat Young Bucks To Win AEW World Tag Team Championships On Fright Night Dynamite Wrestling News and Rumors ...

The Young Bucks Will Be Working From Home Going Forward, Chris Jericho Promises To Elevate ROH

The Young Bucks Will Be Working From Home Going Forward, Chris Jericho Promises To Elevate ROH Wrestling News and Rumors ...