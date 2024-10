Quifinanza.it - 10 milioni in viaggio per il ponte del 1 novembre, la meta più scelta è la casa dei parenti

Leggi tutto 📰 Quifinanza.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Per ildi Ognissanti saranno incirca 10di italiani. Secondo un’indagine condotta da Tecnè per conto della Federalberghi, la maggior parte dei viaggiatori rimarrà nel Bel Paese, prediligendo le città d’arte rispetto a unall’estero. Il dato potrebbe rispecchiare la brevità del periodo festivo, ma anche una bassa capacità di acquisto da parte delle famiglie. Non a caso, lapiùè ladie la modalità diè l’auto. 10in: pochi all’estero Ildi Ognissanti del 2024 si preannuncia intenso, con circa 10di persone in, di cui la maggior parte sulle strade italiane. Secondo un’indagine condotta da Tecnè per conto della Federalberghi, ben 8,9di questi viaggiatori rimarranno in Italia.