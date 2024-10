Ilnapolista.it - Uefa e il sindacato dei calciatori Fifpro, nasce la partnership: «Un futuro più sano e sostenibile al calcio»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), ildei, hanno firmato un protocollo d’intesa per cui da maggio 2025 ancheEurope entrerà nella governance dell’organo presieduto da Aleksander Ceferin. Difatti, sarà rappresentata nel Comitato Esecutivo, inizialmente con capacità consultiva. Ciò contribuirà affinché anche ivengano ascoltati, insieme alle federazioni nazionali, le leghe e i club. E’ un passo importante in quanto ilha dichiarato di avercela con la Fifa per il calendario internazionale. Ora, le decisioni che influiscono sulle condizioni e i carichi di lavoro dei giocatori nelle competizioni dellaverranno prese dopo un dialogo con il. Questo per garantire il maggior benessere dei, con i temi di salute e sicurezza che avranno la massima attenzione.