Statua di Maradona in processione a Napoli nel giorno del suo compleanno: il percorso

La Statua di Maradona in processione a Napoli. È l'iniziativa promossa da alcuni tifosi guidati da Massimo Vignati che hanno deciso di omaggiare così il compleanno dell'ex numero 10 azzurro.

Vignati, amico del Pibe De Oro, ha già ha allestito

Compleanno di Maradona, a Napoli la statua di Diego portata in «processione»

È iniziata alle prime luci del giorno la "processione" della statua di Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe per le vie di Napoli nel giorno del ...

Napoli, è il Maradona day: processione ai Quartieri Spagnoli della statua in bronzo di Diego

A Napoli il 30 ottobre sarà sempre il giorno del compleanno di Diego Armando Maradona. El Diez – scomparso prematuramente il 25 novembre 2020 poco dopo i suoi 60 anni – avrebbe compiuto oggi 64 anni e ...

DIEGO ARMANDO MARADONA – Oggi l’ex pibe de’ oro avrebbe compiuto 64 anni, un evento in sua memoria

Oggi, 30 ottobre 2024, Diego Armando Maradona,compianto idolo della tifoseria napoletana, avrebbe festeggiato il suo 64esimo Compleanno. A quattro anni dalla sua immatura dipartita, la città di Napoli ...

Statua Maradona, domani la "processione" per le strade di Napoli! Orari e percorso

(areanapoli.it)

Mercoledì 30 ottobre la statua di Diego Armando Maradona sarà trasportata in giro per la città di Napoli, una vera e propria 'processione' nel giorno del 64esimo compleanno del Pibe de Oro.