Silvia Russo alla guida della Cisl Toscana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Silvia Russo è la nuova segretaria generale della Cisl Toscana. Ad eleggerla è stato il Consiglio generale regionale riunito oggi a Firenze, alla presenza del segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra e della segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola. Russo è stata fino ad oggi segretaria generale della Cisl di Arezzo e sarà la prima Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) –è la nuova segretaria generale. Ad eleggerla è stato il Consiglio generale regionale riunito oggi a Firenze,presenza del segretario generalenazionale Luigi Sbarra esegretaria generale aggiunta Daniela Fumarola.è stata fino ad oggi segretaria generaledi Arezzo e sarà la prima

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Silvia Russo alla guida della Cisl Toscana; Bari, debutta il consiglio comunale con la seduta di insediamento; Comunali Bari, completate le liste per Vito Leccese. Con lui politici, imprenditori e professionisti. Ecco chi sono; Basket, Lilli Ferri resta alla guida delle Bulldog Canegrate: obbiettivo i playoff; Bari, domani la proclamazione di Vito Leccese a sindaco. Parte il toto-giunta comunale; "Reses non ha più appalti. Lettera di licenziamento anche al mio indirizzo". La versione del presidente del consorzio; Leggi >>>

Silvia Russo alla guida della Cisl Toscana

(adnkronos.com)

Silvia Russo è la nuova segretaria generale della Cisl Toscana. Ad eleggerla è stato il Consiglio generale regionale riunito oggi a Firenze, alla presenza del segretario generale Cisl nazionale Luigi ...

Silvia Russo nuovo segretario generale della Cisl Arezzo

(www3.saturnonotizie.it)

ha eletto con una schiacciante maggioranza la nuova Segretaria generale nella persona di Silvia Russo, prima donna alla guida di un sindacato in terra aretina. La Russo succede al dimissionario Marco ...

Tutte le notizie aggiornate su Silvia Andrea Russo

(laprovinciacr.it)

Domenica 20 ottobre, ore 17,30 presso Villa Rossa di Soncino Presentazione del libro “GRAFFITI Silloge poetica” di Silvia Andrea Russo Interverranno Dott.ssa Martina Annunziata e l’autrice ...

Un’infermiera alla guida dell’Italian resuscitation council: Silvia Scelsi nominata presidente

(quotidianosanita.it)

Video Silvia Russo Video Silvia Russo

Silvia Scelsi, laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche con lode alla Cattolica di Roma, ha conseguito sempre con lode la qualifica di dirigente dell’assistenza infermieristica ...