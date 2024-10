Salerno si prepara ad accogliere la salma del Cardinale Martino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre, Salerno accoglierà la salma del Cardinale Renato Raffaele Martino che giungerà presso la Cattedrale alle ore 11, per un momento di raccoglimento. Alle ore 12, la celebrazione della messa di suffragio in suo onore, presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Zon.it - Salerno si prepara ad accogliere la salma del Cardinale Martino Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre,accoglierà ladelRenato Raffaeleche giungerà presso la Cattedrale alle ore 11, per un momento di raccoglimento. Alle ore 12, la celebrazione della messa di suffragio in suo onore, presieduta dall’Arcivescovo di-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

Salerno si prepara ad accogliere la salma del Cardinale Martino

Giovedì 31 ottobre, Salerno accoglierà la salma del Cardinale Renato Raffaele Martino che giungerà presso la Cattedrale alle ore 11, per un momento di ...

